Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Podlesny kämpft für das Team © GEPA pictures

Die Herausforderungen für den SK Aich/Dob werden nicht kleiner. Manager Martin Micheu sucht aktuell „sowieso schon auf der ganzen Welt“ einen zusätzlichen Legionär für seine Truppe. Und dazu schwebt nun auch noch ein Fragezeichen über dem Einsatz des polnischen Zuspielers Blazej Podlesny. Er hat sich zuletzt beim knappen 3:2 in der Mevza-Liga gegen Graz an der Hand verletzt und kann momentan nur unter Schmerzen trainieren und spielen. „Immerhin ist nichts gebrochen, er konnte am Montag halbwegs trainieren und wird auch heute teil des Kaders sein“, erklärt Micheu. Denn heute (17.30 Uhr) wartet bereits wieder der amtierende Meister UVC Graz, diesmal auswärts. Es ist der Start der AVL-Meisterrunde für die Kärntner. Im Vorjahr überraschten die Steirer im Finale bekanntlich und wiesen Aich/Dob in die Schranken. Das will man heuer so schnell wie möglich korrigieren. „Natürlich ist das oberste Ziel, in der heimischen Liga den Titel zu holen. Nach Europacup und schon einigen Mevza-Partien beginnt mit der Liga für uns jetzt ein neues Kapitel“, gibt Micheu die Marschroute vor.