Am Sonntag startet für Aich/Dob das Abenteuer Mevza-Volleyball-Liga. Zum Auftakt wartet mit UVC Graz der Finalgegner aus der Austrian Volley League der Vorsaison.

Die Mannschaft ist auf Wiedergutmachung aus © GEPA pictures

Über Saisonziele muss man mit Martin Micheu nicht lange reden. „Wir wollen den Titel wieder zurückholen“, lässt der Aich/Dob-Sportdirektor nach unruhigen Monaten keinen Zweifel daran, dass das Selbstvertrauen wieder stimmen sollte. In der Vorsaison setzte es gegen UVC Graz in der Austrian Volley League (AVL) eine bittere Finalniederlage. Und der Meister wartet am Sonntag (18.30 Uhr) bereits zum Auftakt der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (Mevza) zur Revanche. „Mit dem Kader bin ich zufrieden. Ich sehe da viel Potenzial. Und die Mannschaft hat einiges wiedergutzumachen“, sagt Micheu.