VOLLEYBALL - AVL, Graz vs Aich/Dob © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Die Volleyball-Champions-League gastiert in Bleiburg. Und gleich in Form einer Qualifikationsgruppe. Das heißt: Es gibt wieder Volleyball in internationaler Reinkultur zu sehen. Den Kampf um die Austragung haben Martin Micheu & Co gegen heftigen Widerstand gewonnen. „Es war wirklich nicht leicht. Zwei Tage mussten wir mit dem europäischen Verband eine Video-Konferenz führen, weil sich Dinamo Moskau, der Vertreter Russlands, derart quer gelegt hat“, erzählt Micheu. Die Russen haben darauf bestanden, dass alle drei Gruppen-Teilnehmer (Moskau, Neftochimik Burgas/BUL, und der SK Aich/Dob) ihre Partien in den sonst üblichen Hin- und Rückspielen austragen sollten. „Am ersten Tag mussten wir die Verhandlung sogar abbrechen, weil die Russen derart getobt haben und gar nicht mehr zu beruhigen waren“, so Micheu.