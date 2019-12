Facebook

Aich/Dob-Libero Manuel Steiner (in Rot) lässt seinen Emotionen auf dem Feld freien Lauf © GEPA

Er ist der Mann bei Aich/Dob, der die Mannschaft nach vorne peitscht und für Emotionen am Feld sorgt: Libero Manuel Steiner. Der Grazer hat seine Grippe auskuriert und meldet sich für das so wichtige Rückspiel im CEV-Cup gegen Ostrava fit. Dass die Erwartungshaltung nach dem 3:2-Erfolg auswärts im Hinspiel mehr als groß ist, ist dem 26-Jährige bewusst: „Wir wissen was Sportdirektor Martin Micheu von uns verlangt. Auf die Niederlagen in der Mevza darf er sauer sein, das geb ich ehrlich zu. Er hat aber zu wenig Gespür dafür, dass es schwierig ist, bei drei Matches pro Woche immer 120 Prozent geben zu können. Das ist unser Hauptproblem.“