SK Zadruga Aich/Dob muss am Samstag (20) in der Mevza-Liga auswärts gegen Kamnik ran.

Ivan Kolev macht bei Aich/Dob einen starken Eindruck © GEPA pictures

Aich/Dobs Max Landfahrer beschrieb die hauchdünne Niederlage gegen Zagreb in der Champions League als mit Abstand „bestes Match der Saison“. Die Enttäuschung über das Ausscheiden „war groß, aber sie ist abgehakt“. Als Glücksgriff stellte sich Neuzugang Ivan Kolev heraus. Der Bulgare fühlt sich in Bleiburg bereits pudelwohl. Nationalteamspieler Landfahrer deklariert den 32-Jährigen als „unglaubliche Verstärkung. Er bringt enorm viel Ruhe und Konstanz in unser Spiel und wir sind flexibler, da der Druck nicht mehr nur auf Peter Mlynarcik und mir lastet, sondern alle drei, die zwei Außenangreifer und der Diagonale, gleich eingesetzt werden können. Ivan hat sich in kürzester Zeit sensationell integriert“.