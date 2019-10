Facebook

So idyllisch leben Max Landfahrer, Manuel Steiner und Thomas Tröthann (v. l. n. r.) in Schwabegg. Steiner beim Schnippeln, Tröthann bei der Hausarbeit und Landfahrer beim Chillen © Daniel Raunig (4)

Mit dem Sprichwort „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ können die Aich/Dob-Spieler Max Landfahrer (25), Manuel Steiner (26), Thomas Tröthann (27) und Nico Grabmüller (23) eher wenig anfangen. So ist es nicht ungewöhnlich, wenn Steiner, der Libero in der Runde, die Haustür mit einem charmanten Gähnen öffnet. „Wir sind eher die Langschläfer. Wobei: Weil die Kirchenglocke täglich um exakt fünf Uhr früh läutet, werden wir oft unsanft früher geweckt. Uns machen aber die Trainingseinheiten am Vormittag nichts aus. Wir haben alles im Griff.“ Die Vier bilden die zweite Saison das Österreicher-Haus in Schwabegg. Jeder hat sein eigenes Zimmer – dazu gesellen sich ein gemeinsames Wohnzimmer, Bad sowie die Küche.