Von "Ace" gab es Trost © GEPA pictures

Von Anfang an war klar, dass Österreichs Volleyball-Herren bei der Europameisterschaft in Belgien – es war die erstmalige Qualifikation für ein Turnier auf sportlichem Wege – in Gruppe B nicht durchmarschieren werden. Mit Belgien, Deutschland und Serbien hatte man drei Halbfinalisten von 2017 gezogen, dazu kamen mit der Slowakei und Spanien zwei Teams mit großer EM-Erfahrung. Und dennoch setzte man sich das Überstehen der Gruppenphase als Ziel. Ein Ziel, das nach dem Ausfall von Italien-Legionär Paul Buchegger korrigiert gehört hätte. Das gab auch Teamchef Michael Warm zu.