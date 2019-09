Kleine Zeitung +

Belgien - Österreich Mit der Brechstange soll die EM-Überraschung gelingen

Österreichs Herren-Nationalteam startet heute (20.30 Uhr, ORF Sport+) in Brüssel gegen Gastgeber Belgien in eine historische Europameisterschaft. 5000 Fans werden in der Halle erwartet.