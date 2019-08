Facebook

Mit dem Wechsel nach Italien geht für Kärntens Volleyball-Ass Katharina Holzer (am Ball) ein Traum in Erfüllung. Selfiezeit im Klagenfurter Olympiazentrum (re.). Die Keutschacherin genoss im Sommer die Freizeit in den heimischen Bergen © KK/Privat (2), GEPA

"Es ging alles so schnell. Meine Agentin rief mich an und meinte, dass mich ein Klub in Italien gerne hätte. Zu so einer Liga kann man doch nicht Nein sagen. Ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert“, verrät Volleyballerin Katharina Holzer mit einem breiten Grinsen. Die Keutschacherin wechselt als Leihspielerin nach Italien zu Aufsteiger Volalto Caserta, da sie noch zwei Jahre beim französischen Meister Cannes unter Vertrag steht.