Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna Bajde, Katharina Holzer, Sabrina Müller und Noemi Oiwoh (v.l.n.r.) - Sonja Katz stößt erst heute zum Team © Privat

Mit Katharina Holzer, Sabrina Müller, Anna Bajde, Noemi Oiwoh und Sonja Katz trifft das österreichische Frauen-Volleyball-Nationalteam am Sonntag (15.30 Uhr) in der European-Golden-League auf Kroatien. Für die Mannschaft von ÖVV-Teamtrainerin Svetlana Ilic wird diese Premiere zu einer großen Herausforderung. „Wir haben diese Woche in Maribor intensiv trainiert, das Testspiel gegen Slowenien war die perfekte Vorbereitung, heute geht’s nach Innsbruck. Was uns gegen die Kroatinnen wirklich erwartet, ist immens schwer einzuschätzen, da sie einige Veränderungen im Kader vorgenommen haben. Doch wir konnten einiges an Videomaterial durchstöbern und sind optimal auf sie eingestellt“, ist Holzer, die sich kürzlich mit dem RC Cannes zum französischen Meister kürte, guter Dinge.