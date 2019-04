Facebook

Landfahrer (Mitte) und Co. wollen heute gleich nachlegen © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Nur bedingt zufrieden, jedoch erleichtert, zeigte man sich nach dem 3:1-Heimerfolg im ersten Spiel der Volleyball-Finalserie (best-of-seven) gegen Waldviertel. Der ein oder andere Spieler hätte eine zu laxe Einstellung gehabt, hieß es. „Ich habe es zwar nicht so extrem empfunden wie andere, aber stimmungstechnisch wäre unter uns Spielern mehr drinnen gewesen. Sprich, dass man noch emotionaler über Punkte jubelt und wie man generell als Individuum mit einem Finalspiel umgeht. In puncto zusammenreißen gibt es quasi noch Potenzial“, gesteht Max Landfahrer, der sich in den letzten zwei, drei Wochen in einem ziemlichen Tief befunden hat.

