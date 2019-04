Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Große Erfolge der Volleyball-Akademie des BORG Eisenerz und ET Volley © Johanna Birnbaum

Die Zuschauerränge der Sporthalle in Eisenerz sind leer, die Halle selbst füllt sich aber schnell. Trainingszeit. Netze werden gespannt, Bälle in Einkaufswagen hereingeschoben, immer mehr Mädchen und junge Frauen kommen in die Halle. Volleyballerinnen der Volleyballakademie des BORG Eisenerz (VAM) und des Vereins ET Volley, einer Spielgemeinschaft zwischen WSV Eisenerz und VBV Trofaiach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.