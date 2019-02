Linz kürte sich in Graz zum Cup-Sieger der Damen. Die Grazerinnen starten nach dem Aus im Halbfinale nun in der Liga durch.

© GEPA pictures

Die Damen des UVC Graz konnten nur tatenlos zusehen, wie sich Linz im Raiffeisen-Sportpark Graz den vierten Cup-Titel in der Vereinsgeschichte gesichert hat. Am Vortag mussten die Grazerinnen den Damen aus Oberösterreich nach einem Fünf-Satz-Krimi den Vortritt lassen. Daher lautete das Finale im heimischen Pokal Linz gegen die Wildcats aus Klagenfurt. Die jungen Raubkatzen vom Wörthersee waren allerdings zu zahm für die routinierteren Liga-Spitzenreiterinnen. Nach 68 Minuten verwertete Nikolina Maros den ersten Matchball zum 3:0 (16, 19, 14) – eine ganz glatte Sache für Linz. „Wir haben mit dem Sieg gegen Graz im Halbfinale als Mannschaft einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und diesen Schwung auch ins Endspiel mitgenommen“, sagte Linz-Trainer Roland Schwab.

Auf den Rängen applaudierten auch die Grazer Damen, die trotz der schmerzenden Niederlage des Vortages – es flossen auch jede Menge Tränen nach dem Aus – dem Cup-Sieger Tribut zollten. Eine Grazerin freute der Linzer Sieg dennoch: Nina Nesimovic. Ihre beste Freundin stand nämlich auf dem Spielfeld. Andrea Duvnjak, die Mittelblockerin des neuen Cup-Siegers. Die beiden haben sich im Nationalteam kennengelernt und sind seitdem ein Herz und eine Seele. „Es freut mich schon für Andrea und die Linzerinnen, die ich kenne. Aber feiern werde ich mit ihnen nicht“, sagt die Mittelblockerin des UVC Graz, „die Enttäuschung nach dem Aus im Halbfinale ist schon sehr groß, immerhin hätten wir ihn zum dritten Mal hintereinander gewinnen können.“

Die volle Konzentration gilt nun bei allen Damen wieder der Liga. Linz und Perg haben da im Viertelfinale „Pause“, Graz muss sich ab kommendem Samstag in der „Best of three“-Serie gegen Salzburg das Halbfinalticket verdienen. „Wir müssen dieses Wochenende abhaken – gelingt uns das, dann ist der Titel in der Meisterschaft auch wieder möglich.“

