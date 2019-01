Die Bleiburger ließen den Kroaten in der Mevza-Liga keine Chance.

Kacper Stelmach (li.) machte einen ausgezeichneten Job © GEPA

Sportdirektor Martin Micheu traute seinen Augen kaum, als es am Ende hieß: 3:0 für Meister SK Aich/Dob. Die Bleiburger ließen in der Mevza-Liga auswärts Zagreb nicht den Funken einer Chance. Und das, obwohl die Kärntner auf das Trio Grabmüller, Keel und Mihajlovic verzichten mussten. „Die Burschen haben mich überrascht. Das war eine unglaubliche Leistung. Wir haben die Kroaten völlig aus dem Konzept gebracht. Und ich hab gesehen, welch enormes Potenzial im jungen Kacper Stelmach steckt. Der hat die Partie seines Lebens gespielt“, so Micheu euphorisch. Da konnten auch die kleinen Anfangsschwierigkeiten im ersten Satz verschmerzt werden. Mit dem Erfolg sind die Top 3 mehr als realistisch.

