Volleyball"Doppelbelastung spielt mental eine entscheidende Rolle"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landfahrer erwartet heute ein hartes Duell gegen Zagreb © GEPA

Der Knoten ist bei Volleyball-Teamspieler Max Landfahrer heuer geplatzt: Im Nationalteam feierte der Steirer ein sensationelles Debüt in der EM-Quali und bei Meister Aich/Dob avancierte er in kürzester Zeit zu einem der absoluten Topscorer. Doch diese Doppelbelastung hinterlässt beim 25-Jährigen Spuren, zumindest mental: „Du musst eben ständig fokussiert sein und du hast quasi nie Zeit, dir eine Pause zu gönnen. Wenn du auf dem Feld stehst, ist das alles vergessen, aber sobald du runtergehst, kommen die kleinen Beschwerden. Und natürlich macht sich auch körperlich etwas Müdigkeit bemerkbar. Allein in den nächsten zwei Wochen warten sieben Spiele auf uns“, verrät Landfahrer, der betont, welch’ wichtige Bedeutung Erholungsphasen nach solchen anstrengenden Wochen haben: „Zwei Physiotherapeuten sind immer für uns da und sonst steht regeneratives Krafttraining sowie hin und wieder Sauna am Plan.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.