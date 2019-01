Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ELMAR GUBISCH

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren wird bei den Europameisterschaften ab 12. September 2019 in Belgien spielen. Die erstmals aus eigener Kraft für Kontinentalmeisterschaften qualifizierte ÖVV-Truppe wurde am Mittwoch mit Co-Gastgeber Belgien, Serbien, Deutschland, der Slowakei sowie Spanien in Gruppe B gelost. Gespielt wird in Brüssel und Antwerpen, die Top Vier steigen auf.