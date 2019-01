EM-Qualifikation"Ladies first" hat nun im Volleyball Hochkonjunktur

In Graz treffen Österreichs Damen heute (17.45 Uhr) in der EM-Quali auf Albanien. Um 20.15 Uhr folgen die Herren.

Fünf Kärntnerinnen sind im Damen-Nationalteam: Noemi Oiwoh, Katharina Holzer, Anna Bajde, Sabrina Müller und Maria Epure (v.l.n.r.) © KK/Privat

Kärntens Volleyball-Ass Katharina Holzer hat den „Flow“ von der Riviera bedingungslos mitgenommen. Ungeschlagen mit dem RC Cannes in der Liga sowie im Cup, setzte die Keutschacherin als Topscorerin beim letzten Nationalteam-Testspiel-Sieg gegen Norwegen ein Ausrufezeichen. Mit Selbstvertrauen und dem Heimvorteil im Rücken will die Mannschaft von ÖVV-Trainerin Svetlana Ilic heute (17.45 gegen Albanien) den Sportpark in Graz inklusive 3000 Fans zum Beben bringen. „Wir müssen die nächsten beiden Partien 3:0 gewinnen. Wird extrem hart, aber es ist alles offen. Nur sind Patzer absolut verboten. Wir haben seit dem Sommer enorme Fortschritte gemacht und ich denke, dass sich das bemerkbar machen wird. An die Gegebenheiten in der Halle, das Licht und den Platz an den Seiten haben wir uns gut eingewöhnt“, verrät die 20-Jährige, die sich auf einen Hexenkessel freut.

