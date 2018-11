Die Kärntner schieden somit in der Challenge-Cup-Quali gegen Budapest mit insgesamt 0:6 aus.

Die Wörther-See-Löwen verloren am Mittwochabend im Rückspiel der Challenge-Cup-Quali gegen Penzügyör Budapest nach Kampf mit 0:3 (20, 20, 20) und sind somit ausgeschieden. Trainer Pepo Huber musste wie schon in den vergangenen Wochen Aufspieler Christian Rainer vorgeben, der nach seinem Handbruch frühestens am Wochenende sein Comeback feiern wird. Topscorer waren Zoltan Kovacs (15 Punkte), Daniel Flachner und Daniel Kiss (je 10) bzw. Markus Schloffer (15), Simon Frühbauer (7) und David Petschnig (5). Stats: Angriffspunkte 42:29, Asse 3:4, Blockpunkte 10:5 und Eigenfehler 22:20.

In der Liga sind die Kärntner am Samstag (20 Uhr) daheim gegen Waldviertel im Einsatz. Einen Tag später gastieren die Löwen im Cup in Amstetten.

Fakten Penzügyör Budapest - Wörther-See-Löwen Klagenfurt 3:0 (20,20,20).

Hinspiel: 3:0. Klagenfurt mit 0:6 out