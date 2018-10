In der 2. Runde der Champions League-Qualifikation verlor SK Posojilnica Aich/Dob klar nach 77 Minuten. Die Deutschen erwiesen sich als eine Nummer zu groß.

Zum Haare raufen. Bittere Niederlage für Aich/Dob in Frankfurt © GEPA pictures

Im Hinspiel der 2. Runde in der Champions League-Qualifikation setzte es für Aich/Dob einen schweren Dämpfer. United Volleys Frankfurt erwies sich als eine Nummer zu groß und fegte mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) gegen die Bleiburger durch. Kommenden Mittwoch steht bereits das Rückspiel in Klagenfurt auf dem Programm. Um überhaupt sich in den "Golden Set" zu retten, benötigen die Kärntner zumindest einen 3:1-Sieg.