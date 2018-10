Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuzugang Max Landfahrer war der Topscorer beim Hinspiel in Holland © GEPA pictures

"Der Sieg auswärts war eindeutiger, als wir es erwartet haben, aber in Wirklichkeit haben wir noch nichts gewonnen. Am Mittwoch wird es für uns daheim nicht leichter“, gesteht Aich/Dob-Neuzugang Max Landfahrer, der im Hinspiel zum Topscorer der Kärntner avancierte. Eines ist dennoch klar: Die Holländer stehen nach dem 1:3 mit dem Rücken zur Wand. Der 24-Jährige will sich trotzdem nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, „denn unser Gegner wird noch mehr riskieren“. Die Bleiburger werden wiederum den Versuch starten, Groningen mit ihrem starken Service, wie bereits im Hinspiel der ersten Champions-League-Quali-Runde, unter Druck zu setzen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.