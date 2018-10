Facebook

SK Aich/Dob erwartet in Holland ein hochkarätiges Duell. Grabmüller, Kremer, Steiner und Landfahrer am Flughafen (rechts oben) © GEPA; KK

Für den ein oder anderen Neuzugang bei Volleyball-Meister Aich/Dob dürfte es gewöhnungsbedürftig sein, wenn sie Sportdirektor Martin Micheu zum allerersten Mal hautnah und in voller Aktion zu Gesicht bekommen. „Ich hatte bereits in Amstetten einen Boss, der seine Emotionen rauslässt, Ehrgeiz zeigt und alles gibt, deshalb kenne ich das. Er will es perfekt haben, das ist ja auch gut so. Wenn wir gewinnen, passt eh alles“, erzählt Neuerwerbung Max Landfahrer (24) mit einem Grinsen.

Mit Engagement und Risikobereitschaft wollen die Bleiburger heute um 19 Uhr ins Abenteuer CEV Champions League auswärts gegen den holländischen Meister Groningen starten. Eine Tatsache bereitet Micheu allerdings Kopfzerbrechen: der Mittelblock. Thomas Tröthann fällt weiter verletzungsbedingt aus und Michal Hruska sieht Vaterfreuden entgegen. „Wir haben jetzt einen Mittelblocker, müssen somit improvisieren. Der junge Pole Kacper Stelmach wird heute sein Debüt feiern.“ Aus diesem Anlass sieht der 48-Jährige die Holländer leicht im Vorteil, da sie primär in der Mitte enorm stark sind.

Alles kommt aufs Service an.

Nicolai Grabmüller verrät, dass sich jeder Spieler die Videoanalyse des Gegners vorab angesehen hat, wie beispielsweise das Service und individuelle Angriffe. Mit diesem Vorwissen wurde die Studie im Kollektiv abgeschlossen: „Wobei wir uns die Angreifer doppelt ansahen.“ Bezüglich perfekter Abstimmung scheint bei den Kärntnern noch viel Luft nach oben zu sein, wie der 22-jährige Teamspieler offenbart:

Wir spielen erst seit vier Wochen komplett zusammen. Da sind Abstimmungsfehler dabei. Wir haben noch viel mehr Potenzial, aber der Weg stimmt.

Druck lässt Aich/Dob praktisch kalt, da sie in der „Königsklasse“ befreit aufspielen können: „In der Liga müssen wir als Meister jedes Spiel gewinnen, das ist ein immenser Druck. In der Champions League wollen wir Spaß haben und couragiert agieren.“ Ein wesentliches Kriterium für einen erfolgreichen Ausgang ist für Landfahrer das Mentale:

Wichtig ist, dass jeder weiß, um was es geht. Groningen ist eine sehr komplette Mannschaft mit so gut wie keinen großen Schwachstellen. Ich bin davon überzeugt, dass es ein harter Kampf und eine coole Herausforderung wird.

Frühaufsteher waren gestern übrigens heiß begehrt, denn exakt um vier Uhr früh machte sich das Team mit dem Bus auf nach München – von dort ging es mit dem Flieger weiter nach Holland. „Am Abend hatten wir noch eine Trainingseinheit, sowie heute Vormittag und dann sollte einem Spektakel nichts mehr im Weg stehen.“

