Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist das Mantra des modernen (Fußball-)Sports: Wer es in die Champions League schafft, der hat es geschafft. Sportlich sowieso, finanziell erst recht. Denn in der Champions League ist der Geldhahn offen, hört man immer wieder. Jahr für Jahr wachsen Startgelder, Punkte-, Runden- und TV-Prämie weiter an.