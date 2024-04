Gerade einmal zwei Jahre ist es her, da standen sich die diesjährigen Finalgegner der Volleyball-Bundesliga noch in der AVL-Relegation gegenüber. Sowohl Hartberg als auch Tirol kämpften am Ende der Saison 2021/22 um einen Platz in Österreichs höchster Spielklasse. Die Oststeirer konnten damals nach einem durchwachsenen Grunddurchgang ebenso die Klasse halten wie die Kontrahenten aus Westösterreich. Seither hat sich auf beiden Seiten des Netzes viel getan – mit ganz unterschiedlichen Philosophien. „Es ist schon spannend, welchen Weg die beiden Vereine in diesen zwei Jahren eingeschlagen haben“, weiß auch TSV-Geschäftsführer Markus Gaugl.