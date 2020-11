Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Ferlach wehrten sich die Bärnbacher noch vergeblich © GEPA

Bärnbach-Obmann Gerhard Langmann ist selber gespannt. Normalerweise steppt bei Heimspielen der HSG Bärnbach/Köflach nämlich der Bär. Die Halle gleicht in der Regel einem Hexenkessel. Wenn Ferlach heute zu Gast ist, sind keine Zuschauer live dabei – es haben aber alle die Möglichkeit, das Spiel via Livestream der Kleinen Zeitung frei zu empfangen. „Da sind wir wirklich froh, dass das unseren treuesten Fans angeboten wird“, sagt Langmann. Und ganz ruhig wird es in der Halle in Bärnbach auch heute nicht sein. „Der engere Vorstand wird sich die Trommeln umhängen und die Mannschaft unterstützen“, sagt Langmann. „Auch wir können wirbeln.“