© GEPA pictures

Das Auswärts-Duell gegen die Fivers haben sich die Ferlach/Feldkirchen-Damen im WHA-Grunddurchgang definitiv anders vorgestellt, denn mit einem fünf Tore-Rückstand (11:16) ging es nach 30 Spielminuten in die Kabine. „Es war von Beginn an schwierig, die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, doch danach fehlte irgendwie der letzte Biss. Das müssen wir unbedingt in Griff bekommen. Die Schiri-Entscheidungen waren zwar etwas fragwürdig, doch das hatte keine Auswirkungen auf die Niederlage“, resümierte Luisa Senitza, die heute sechs Treffer erzielte.