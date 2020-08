Das Kärntner Unternehmen Witasek ist der neue Geldgeber der Handballerinnen von Ferlach/Feldkirchen, die einen Top-4-Platz in der am 12. September beginnenden WHA-Saison erreichen wollen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna-Maria Kavalar ist eine der Stützen bei SC Ferlach/Feldkirchen ©

Das Überraschungsteam in der im März abgebrochenen Meisterschaft waren die Frauen des SC Ferlach/Feldkirchen, die als Aufsteigerinnen für viele positive Überraschungen sorgten. Natürlich wollen die Mädchen in der am 12. September beginnenden WHA-Saison nun den nächsten Schritt setzen, weiter den Gegnerinnen die Zähne zeigen. Daher gibt es auch ein ganz klar definiertes Ziel. „Wir wollen in die Top 4“, sagt Wolfgang Buchbauer, der Sektionsleiter der SCF-Damen.