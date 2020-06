Facebook

Otmar Pusterhofer © GEPA

Otmar Pusterhofer hat noch nicht genug! In der vergangenen Saison zeigte der 37-Jährige immer wieder, was noch immer in ihm steckt. Als Kapitän führte er die HSG aufs Parkett und zeigte gerade in schwierigen Situationen am Spielfeld, dass er Verantwortung übernimmt. Auch in der kommenden Saison soll er diese Rolle beibehalten und Trainer Romas Magelinskas helfen den jungen Kader zu einem starken Team in der spusu Liga zu formen, heißt es auf der Website des Vereins.

„Otze zählt quasi schon zu unserem lebenden Inventar im Verein. Wir freuen uns, dass er noch eine weitere Saison für uns spielen wird.“, wird Obmann Michael Schweighofer zitiert.