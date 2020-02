Die Grazer ziehen nach einer packenden Partie, die in die Verlängerung benötigte, in die Final-Four-Serie ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Hallmann (Graz) bezwingt Constantin Moestl © GEPA pictures

HC Hard und HSG Graz haben sich am Mittwoch für das Final Four im österreichischen Handball-Cup der Männer qualifiziert. Die Vorarlberger siegten in Schwaz mit 28:21 (13:9), die Steirer schafften es mit einem 31:30 nach Verlängerung (16:11,27:27) gegen Westwien. Als weitere Teilnehmer am 10./11. April waren seit Dienstag die Fivers Margareten und SC Ferlach festgestanden.