Jubel bei den Kärntnerinnen © KK

Die Ferlach/Feldkirchen-Damen revanchierten sich im WHA- Grunddurchgang auswärts gegen Wr. Neustadt, nachdem sie gegen die Niederösterreicherinnen zwei Mal knapp den Kürzeren zogen. Bis zur 20. Minute noch auf Augenhöhe (9:9), kamen Kapitänin Anna Kavalar (insgesamt sieben Tore), Adrijana Cernivec, Patricia Akalovic (jeweils sechs) und Co. so richtig in Fahrt und zogen zur Pause mit 15:10 davon. Die Kärntnerinnen ließen sich die Führung nicht mehr nehmen und siegten verdient mit 24:20. "Es ist Zeit geworden, dass wir endlich gegen sie gewonnen haben. Wir haben brav gekämpft, uns nie unterkriegen lassen und dabei waren drei Spielerinnen angeschlagen", so Kavalar stolz.