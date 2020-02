Facebook

Ferlach-Goalie Florian Strießnig © (c) GEPA pictures

Eines steht außer Zweifel: Der SC Kelag Ferlach will sich nach der Auftaktniederlage gegen Schwaz Tirol im Achtelfinal-Cup-Match daheim (19) gegen Bärnbach/Köflach rehabilitieren. Goalie Florian Strießnig präzisiert dabei die Ausgangslage: „Sie haben einen neuen Coach und konnten zuletzt Rekordmeister Bregenz bezwingen. Deshalb dürfen wir sie keineswegs unterschätzen.“ Während der 20-Jährige in der Deckung nur wenig auszusetzen hat, verrät er, dass in der Offensive noch etwas der Spielwitz fehlt. „Da hapert es noch bei uns. Wir spielen oft viel zu schlampig und bekommen dann schnell aus Kontern die Gegentore. Das müssen wir abstellen.“