Beim SC Kelag Ferlach schreiten die Planungen weiter voran. Am Wochenende verlängerte auch Torhüter Florian Strießnig seinen Vertrag um weitere zwei Jahre.

Florian Strießnig © GEPA pictures

Der erst 20-jährige Torhüter Florian Strießnig ließ in der bisherigen Saison einige Male sein großes Talent aufblitzen und hatte einen großen Anteil bei Ferlach am erstmaligen erreichen der Bonusrunde. Deshalb ist Obmann Walter Perkounig glücklich über die Verlängerung: "Bei Florian passt alles. Er hat nicht nur Talent, sondern auch den nötigen Ehrgeiz was zu erreichen. Deshalb sind wir glücklich, dass er uns erhalten bleibt. Florian wird uns sicher noch viel Freude bereiten."

Auch Strießnig freut sich über die Verlängerung: "Dass der Verein so viel Vertrauen in mich setzt, macht mich stolz. Ich fühle mich bei Ferlach und diesem Team sehr wohl. Deshalb musste ich nicht lange über die Verlängerung nachdenken. Jetzt kann ich mich auf mein Studium und den Sport konzentrieren. Schließlich wollen wir noch einiges erreichen."