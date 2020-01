Facebook

Österreichs Kapitän Nikola Bilyk © GEPA pictures

Österreichs letztes Spiel dieser EM geht heute mit dem Spiel gegen Weißrussland über die Bühne und es geht um Gruppenplatz vier. "Die Weißrussen sind eine starke Mannschaft. Das hat man schon in Graz gesehen", sagt Trainer Ales Pajovic, "mit Karalek am Kreis und Aufbau Kulesh von Kielce haben sie zwei ganz starke Spieler", ergänzt Österreichs Coach. "Sie haben große Leute, spielen aber wesentlich dynamischer, als man es sich von Ost-Teams erwartet. Es wird nicht einfach, aber wenn wir unsere Leistung abliefern können, sind die zwei Punkte in Reichweite." Außerdem ist noch eine EM-Rechnung offen: 2018 bedeutete die Niederlage in Porec im ersten Spiel das vorzeitige K. o. bei der Endrunde.