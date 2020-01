Mit dem Spiel gegen Weißrussland verabschiedete sich Österreich am Mittwoch von der Heim-EM.

Österreichs Kapitän Nikola Bilyk © GEPA pictures

Österreichs Handball-Nationalteam hat im letzten Auftritt der EM 2020 ein 36:36 (17:19) gegen Weißrussland erkämpft. Zum Abschluss der Hauptrunde rannte die ÖHB-Auswahl am Mittwoch in der Wiener Stadthalle lange einem Rückstand hinterher. Ein Treffer von Nikola Bilyk in den Schlusssekunden reichte aber zum Remis, das Rang acht bei der EM sicherstellte.