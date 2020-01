Mit dem Kracher gegen Kroatien legt Österreich heute in der Wiener Stadthalle los. Gegen Domagoj Duvnjak werden Nikola Bilyk und Co. ihr bestes Spiel auspacken müssen, um ab 18.15 Uhr zu bestehen.

© GEPA pictures

Es geht los

Österreich startet mit folgender Angriffsformation in das Duell mit Kroatien: Thomas Eichberger (Tor) – Gerald Zainer (Aufbau mitte), Nikola Bilyk (links), Janko Bozovic (rechts) – Sebastian Frimmel (Flügel links), Robert Weber (rechts) - Fabian Posch (Kreis). Der bislang einzige Duell zwischen Österreich und Kroatien stieg übrigens am 26. Jänner 2010 in der Wiener Stadthalle. Das Spiel war chaotisch und wurde von den Fans frenetisch gefeiert. Damals siegte Kroatien 26:23. Für Ex-Leobener Zainer ist es übrigens das 50. Länderspiel.