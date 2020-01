Mit dem Kracher gegen Kroatien legte Österreich heute in der Wiener Stadthalle los. Gegen Domagoj Duvnjak hätten Nikola Bilyk und Co. ihr bestes Spiel auspacken müssen, doch letztlich waren die Gäste eine Nummer zu groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Österreich spielt derzeit gegen Kroatien © APA/AFP/JOE KLAMAR

Endstand – CRO vs. AUT 27:23

Auch in den letzten zehn Minuten lassen die Gäste nichts mehr anbrennen, Spannung will somit keine mehr so richtig aufkommen. Zu routiniert spielt Kroatien in den Schlussminuten - und lässt sich aufgrund der starken Leistung zu Recht nach dem Schlusspfiff von seinen Fans feiern.