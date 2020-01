Facebook

Die Feier der österreichischen Nationalmannschaft fiel nach dem 32:28-Sieg über Nordmazedonien und dem damit gelungenen Einzug in die Hauptrunde nicht sonderlich wild aus. Im Gegenteil, denn schon am Donnerstag geht es in der zweiten Phase der EM mit dem Kracher gegen Kroatien los. "Ein Bier dürfen die Spieler heute trinken. Eines!", sagte Trainer Ales Pajovic mit einem Lachen, "das haben sie sich verdient".