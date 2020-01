Facebook

Janko Bozovic © GEPA pictures

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Österreichs Handball-Team gegen Nordmazedonien, ist das Team um Kapitän Nikola Bilyk in der Hauptrunde der Heim-Europameisterschaft. Bei einer Niederlage kommt es auf die Höhe und/oder den Ausgang der folgenden Partie an. Gegebenenfalls haben im Anschluss die Tschechen mit einem Sieg über die Ukraine noch die Chance auf die nächste Phase. "Die Jungs haben nach zwei Siegen Selbstvertrauen und wir haben unsere Halle hier", erklärte Trainer Ales Pajovic.

Erstmals in seiner Karriere durfte der Grazer Thomas Eichberger im Tor des Nationalteams beginnen. Vor ihm eröffneten Nikola Bilyk, Gerald Zainer, Janko Bozovic sowie die Flügel Robert Weber und Sebastian Frimmel mit Kreis Fabian Posch die Partie mit einem Abgriff hinein in ein regelrechtes Pfeifkonzert der nordmazedonischen Fans. Der Jubel nach dem Zainer-Tor und der folgenden Eichberger-Parade war aber noch viel lauter. Es war schon zu Beginn ein Hexenkessel. Im Gegensatz zu den Österreichern hatten es die Gegner im Angriff meist nicht eilig.

Guter Start von Österreich

Es war ein unglaublicher Start der Österreicher. Die Verteidigung stand gut und Eichberger hielt. Nach fünf Minuten stand es 4:1. Dass Fehler von der erfahrenen Balkan-Truppe bitter bestraft werden, zeigte sich aber schnell. Zwei Fehler im Angriff und schon stand es 4:4. (7.). Die Nordmazedonier begannen Bilyk kurz (am Mann) zu decken und auch Kiril Lazarov bekam Begleitschutz von Frimmel. Lukas Herburger musste beim Stand von 6:4 für zwei Minuten auf die Bank – Eichberger hielt zwei Mal. Seine Quote lag da bei unglaublichen 60 Prozent. Eine weitere Strafe (Posch) kostete fast den Vorsprung, da die Gäste eine offensive Deckung anzogen. Bilyk fand dadurch aber vermehrt die Lücke und ging dort hin, wo es richtig weh tut und plötzlich schien einfach alles aufzugehen. Zwei Mal landete die Kugel mit Glück im Tor – egal! Nach 20 Minuten stand es 12:8 für Österreich – die Nordmazedonier wirkten vor allem in der Deckung überfordert und der große Kiril Lazarov in seiner 28. EM-Partie sichtlich genervt. Nach 23 Minuten hielt der Überwerfer bei gerade einmal zwei Toren.

Österreich hat sich in einen Rausch gespielt und dennoch stellte Trainer Ales Pajovic immer wieder nach, gab Handzeichen und seine Mannschaft hielt sich an den Plan. Selbst in Unterzahl entschärfte Eichberger einen Lazarov-Schuss und der Vorsprung blieb konstant. Mit einer 18:12-Führung ging es in die Pause.