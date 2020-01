Ball-Saison, Teil II"Immer mitten in die Fresse rein"

Facebook

Ball-Saison - Geschichte rund um die Handball-EM © Kleine Zeitung

Die deutsche Band "Die Ärzte" hatte einst ein Lied namens "Schundersong" gezimmert. Der Refrain war denkbar kurz und einfach: "Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein." Das Lied hatte freilich überhaupt nichts mit Handball zu tun, doch trifft auf ein aktuell heißes Thema doch zu. Spätestens seit dem Auftaktspiel der deutschen Handballer ist nämlich der "Kopftreffer" in aller Munde. Aber nicht ein Spieler, sondern ZDF-Kommentator Yorck Polus wurde vor dem Anwurf versehentlich auf dem Haupt getroffen. Er taumelte sogar aus dem Fokus der Kamera. Es sollte nicht der letzte Kopftreffer an diesem Abend gewesen sein.