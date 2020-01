Facebook

Keeper Thomas Eichberger und das Team sind bereit © GEPA pictures

Heute um 18.15 Uhr geht die Euro nach den ersten Spielen in Graz endlich auch für die österreichische Nationalmannschaft los. Erster Gegner sind die topgesetzten Tschechen, ein Team mit einer soliden Abwehr und einem starken Rückraum im Angriff. Da geht von zwei Mitte-Spielern die größte Gefahr aus: Tomas Babak (Bergischer HC) und Ondrej Zdráhala (Wisla Plock)."Die beiden spielen sehr viel Eins-gegen-eins oder Zwei-gegen-zwei", sagt Österreichs Teamchef Ales Pajovic, "fast alles läuft über Babak. Er probiert viel aus und wirft auch oft." Von der rechten Seite nehmen die Tschechen oft Würfe aus neun Metern – das Tempo dieser Spieler ist aber nicht so hoch.

Für Keeper Thomas Eichberger wird es das erste Duell auf der ganz großen Bühne: "Die Vorfreude ist extrem und sie ist mit jedem Training und vor allem dem Spiel gegen Deutschland immer weiter gestiegen." Für einen Erfolg braucht es eine stabile Arbeit seiner Vorderleute. "Wenn wir uns mit einer starken 6:0-Deckung hinstellen und in das Tempospiel kommen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir sie schlagen können."

Bei dieser Euro werden erstmals nicht die ersten drei Teams einer Gruppe, sondern nur der Erste und der Zweite in die Hauptrunde aufsteigen. "In so einer ausgeglichenen Gruppe ist der Auftakt extrem wichtig, immerhin haben wir in der Vorrunde auch nur drei Partien und es zählt jeder Punkt. Der Druck wird natürlich nicht weniger, wenn man das erste Spiel verliert. Das werden wir aber nicht", sagt Eichberger, der Unterstützung aus Graz bekommen hat.

Daniel Dicker ist in der Nacht noch vom sportlichen Leiter Patrick Fölser angerufen worden. Er wurde nach der Verletzung von Alexander Hermann nachnominiert.