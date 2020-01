Facebook

Lino Cervar © GEPA pictures

Wie geht es Ihnen hier bei der EM, Herr Teamchef?“ „Schlecht“, sagte Lino Cervar und grinste, „weil es einem Teamchef immer schlecht geht“, sagte er schmunzelnd und zwinkerte mit den Augen hinter der Brille, die er anscheinend immer zu weit vorne auf der Nase sitzen hat. Natürlich geht es einem Teamchef nicht schlecht, wenn man eines der besten Teams der Welt trainieren kann. Auch wenn ganz Kroatien nur eines erwartet: den EM-Titel. Nicht mehr und nicht weniger. Lino Cervar, der Stardirigent, soll es richten.

Von den gut 4500 Zuschauern beim EM-Auftaktspiel gegen Montenegro zuckte rund die Hälfte aus, als Cervar die Arena betrat. Die Grazer Stadthalle ist fest in kroatischer Hand, an die 2500 Anhänger jubelten ihrem Teamchef in ihren Karomuster-Leibchen zu. Er ist halt populär, schließlich hat er die Kroaten schon zu WM- und Olympia-Gold geführt. Selbst der frühere Ministerpräsident Ivo Sanader hatte die Popularität von Cervar genutzt und ihn einmal zum Parteivorsitzenden der Demokratischen Union in Istrien gemacht, damit er für die schwächelnde HDZ ein paar Prozentpunkte herausholt.

Doch das ist Geschichte. Ebenso wie Schnurren aus den frühen 1990er-Jahren, als Lino Cervar Handball-Trainer in Klagenfurt war. Seinen Heimatverein Umag hatte er zwar aus der Viertklassigkeit in die höchste Liga geführt, aber dann wollte der Klub nicht mehr investieren. Und so rief er damals bei SVVW-Präsident Günter Pfeistlinger an und fragte: „Sie suchen einen Trainer? Ich bin frei.“ Umgerechnet 58 Euro pro Wochenende plus 14,50 Euro pro Punkt erhielt er als erste Gage. Mit seinem privaten Auto fuhr er Woche für Woche die 230 Kilometer von Umag nach Kärnten. Nach dem Aufstieg in die Staatsliga A gab es aber dann schon 290 Euro im Monat plus Garçonnière und ein Auto. Sprit zahlte er selbst.

"Das Gehirn ist ein Muskel"

Aber so richtig ernst genommen haben Lino Cervar damals eigentlich nur wenige. Er sprang auf der Seitenlinie herum wie Rumpelstilzchen und kam mit seiner philosophischen Handball-Ader („Das Gehirn ist ein Muskel, der trainiert werden muss“) nicht immer gut an. Aber Italien wurde auf ihn aufmerksam und machte ihn zum Teamchef. Dann besann sich Kroatien seiner Qualitäten und er schenkte dem handballverrückten Volk als Trainer den WM-Titel 2003 in Portugal und den Olympiasieg 2004 in Athen.

Nach EM-Silber 2010 in Österreich machte er jedoch Schluss, doch sieben Jahre später wurde er zu einem Teamchefcomeback überredet. Der ursprüngliche Auftrag war eigentlich Gold bei der Heim-EM 2018. Geworden ist es Platz fünf. Auch die WM in Dänemark und Deutschland verlief mit Rang sechs enttäuschend. Also soll er nun bei der EM 2020 den ersten Europameistertitel der Geschichte mit Kroatien holen. Und so stand er auch beim EM-Auftakt in Graz die 2 Mal 30 Minuten keine Sekunde still, er gestikulierte, dirigierte, hielt Vieraugengespräche im Zweiminutentakt. Der Auftakt ist einmal geschafft, Mazedonien wurde 27:21 besiegt und die Fans schunkelten zufrieden: „Lino, Lino ...“

Nationale Legenden

Während Lino Cervar schon früh seine aktive Karriere verletzungsbedingt beendet hatte, waren die anderen Trainer der Grazer EM-Gruppe allesamt Superstars. Montenegros Zoran Roganovic ist eine Legende, der weißrussische Teamchef Juri Schewzow war mit der Sowjetunion Weltmeister und Olympiasieger. Und dann gibt es Nenad Perunicic, den Serben, der eine Auftaktniederlage gegen Weißrussland zu verdauen hat. Der 2,03 Meter große Europameister von 1996 ist einer, der nicht durch überbordende Herzlichkeit auffällt. Wenn man seine Spieler fragt, wie es ihnen jetzt geht? Antwort: „Schlecht.“