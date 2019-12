Facebook

Der Kroate Ivan Budalic präsentiert sich im Ferlacher Tor in einer ganz starken Form © GEPA

Die Rechnung ist unkompliziert: Ein einziger Punkt fehlt dem SC Kelag Ferlach zum erstmaligen Erreichen der Bonusrunde (Top fünf) in der Handball-Spusu-Liga. Die Sensation ist sozusagen zum Greifen nah. Chancen dazu bieten sich gleich zwei: Heute (19 Uhr) gastieren die Kärntner bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach und am Sonntag (17 Uhr) bei den Fivers Margareten. Doch das Ziel für Kapitän Dean Pomorisac und Co. ist klar: „Wir wollen heute alles klarmachen und wir sind etwas auf Rache aus. Ich erinnere mich zurück, 2013/14 haben wir im Abstiegskampf gegen Köflach mit einem Tor Unterschied verloren und das gibt uns jetzt noch mal Extramotivation. Wir wollen uns mit aller Kraft revanchieren und Klubgeschichte schreiben.“