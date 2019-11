Handball Kommt Teamkeeper Eichberger zurück?

Die HSG Graz spielt am Freitag gegen den Spitzenreiter aus Wien (19 Uhr). Keeper Thomas Eichberger ist auf dem Weg der Besserung und hat die Teameinberufung.

Im Teamdress: Thomas Eichberger © GEPA pictures

Österreichs Teamchef Ales Pajovic nutzt jede Möglichkeit, seine Spieler vor der EM zusammenzuziehen. Von kommenden Sonntag bis Dienstag wird er in der Südstadt einen Trainingslehrgang für die Spieler aus der heimischen Liga abhalten. "Wir werden viel im individuellen Bereich und in Kleingruppen arbeiten und dabei taktisch den Fokus auf Angriff und Abwehr legen", erklärt Pajovic. Insgesamt werden 15 Spieler dabei sein – die Akteure von Hard müssen wegen der Doppelbelastung aus Liga und Europacup nicht einrücken. Aus steirischer Sicht ist nur Daniel Dicker dabei – zudem noch Sebastian Spendier. Der Kärntner hat in der Steiermark (Akademie) das Handballspielen erlernt.