Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommunikation wird bei Ferlach großgeschrieben © GEPA pictures

Ein tiefes Durchschnaufen ist beim SC Kelag Ferlach vor dem richtungsweisenden Heimspiel (19) gegen Westwien in der Spusu-Liga erlaubt. Denn bis auf Blaz Klec, der nach seinem Handbruch operiert wird und rund zehn Wochen ausfällt, meldet sich das Stamm-Trio, Kapitän Dean Pomorisac, Izudin Mujanovic und Mladan Jovanovic zurück. Der Fokus gegen die Wiener liegt wie gehabt auf der Defensive, wie Pomorisac verrät: „In der Offensive waren wir immer ziemlich stark, meistens hatten wir in der Deckung Probleme. Wir arbeiten intensiv in dem Bereich und das macht sich bemerkbar. Dazu kommt unser Kampfgeist.“ Gegner Westwien ist ein direkter Konkurrent der Ferlacher. „Sie sind etwas angeschlagen, hatten einen Negativlauf. Das könnte uns in die Karten spielen.“