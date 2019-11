Die Europacup-Premiere! Die HIB Handball-Damen treffen heute in der Grazer ASVÖ-Halle (19 Uhr) auf A. C. Veria aus Griechenland. Aber was heißt HIB eigentlich?

Anja Skerlak und Co. wollen sich heute nicht stoppen lassen © gepa

Wenn junge Mütter das Wort „HIB“ hören, denken sie wohl zunächst an Babynahrung – ja, „Hipp“ schmeckt sogar Erwachsenen. Wenn Jugendliche das Wort „HIB“ in den Mund nehmen, geht es mit ziemlicher Sicherheit um Dinge, die auch als „cool“ oder „geil“ bezeichnet werden. Korrekt geschrieben heißt es in diesem Fall aber „hip“. Aber seit zehn Jahren gewinnt die Abkürzung „HIB“ im Sport immer mehr an Bedeutung. Speziell im steirischen Handballsport.