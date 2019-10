Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der St. Veiter Sebastian Spendier ist einer der jungen Wilden im österreichischen Handball-Nationalteam (Mitte). Er hofft auf einen Einsatz bei der Heim-EM im Jänner © GEPA

Er stammt aus St. Veit, ist 22 Jahre jung und hält als einziger Kärntner die Fahnen im österreichischen Handball-Nationalteam hoch. Die sportliche Karriere von Sebastian Spendier begann bereits in seiner frühesten Kindheit in St. Veit, ehe er mit 14 Jahren nach Graz in die Handball-Akademie wechselte. „Hier hab ich dann maturiert, danach drei Jahre in Leoben gespielt und aktuell bin ich seit zwei Saisonen bei Schwaz Tirol. In der Liga ist heuer bisher alles sehr knapp beisammen. Gegen die Ferlacher mussten wir leider eine Niederlage einstecken“, erzählt der Kärntner, der Sportmanagement auf einer Fern-Universität in Deutschland studiert.