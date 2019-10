Facebook

Ferlach Goalie Florian Strießnig spielte gegen Handball-Tabellenführer Margareten vor allem in Hälfte zwei eine Riesenpartie © GEPA pictures/Wolfgang Jannach

Als bekannt wurde, dass Tormann-Legende Gorazd Skof für das Schlagerspiel gegen den Tabellenführer ausfällt, wusste Ferlachs Youngster Florian Strießnig, dass es sein Abend werden könnte. Dabei lief es zu Beginn alles andere als optimal: „Nach 15 Sekunden hab ich voll eine ins Gesicht bekommen, die Nase hat geblutet und ich musste raus, aber Thomas Mischitz hat in dieser Zeit einen tollen Job gemacht“, erzählt der Feldkirchner. Nach wenigen Minuten ging es für den 20-Jährigen zurück in sein Gehäuse. Die kurze Zwangspause brachte ihn allerdings etwas aus dem Konzept. „Da hab ich geschwankt und so legte sich Thomas kurz vor der Pause ins Zeug und hielt einen starken 7-Meter-Wurf.“