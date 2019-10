Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rok Golcar © GEPA pictures

Was für ein Spiel, was für eine Aufholjagd und was für eine Topleistung der jungen Goalies Florian Striessnig und Thomas Mischitz. Ferlachs Herren fighteten sensationell Tabellenführer Margareten mit 26:25 nieder. Dabei lagen die Kärntner in der Ferlacher Ballspielhalle bereits mit fünf Toren zurück. „Ich weiß nicht wie die Jungs das vollbracht haben. Plötzlich hat alles in der Abwehr funktioniert und Florian war voll da. Wir kamen immer näher ran und auf einmal waren wir vorne. Die Fivers haben weiche Knie bekommen und das Publikum hat uns zum Sieg gepeitscht. Und Matic Kotar kämpfte mit einem Cut, das er sich zuzog, tapfer weiter. Ein geiler Kampf“, erzählt ein stolzer Kapitän Dean Pomorisac, der sein Team von der Bank unterstützte.