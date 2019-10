Facebook

Stefan Wuzella, Franz Berger und Daniel Wuzella (v. l. n. r.) © KK/Privat

"Die letzten Wochen in der Handball-Akademie in Flensburg waren richtig cool, aber extrem ungewohnt. Es ist ein intensives Programm mit Schule, täglichem Training und zwei Spiele am Wochenende, aber das ist genau das, was wir wollen. Hier herrscht absolute Professionalität“, erzählt Nachwuchstalent Daniel Wuzella, der mit seinem Zwillingsbruder Stefan auf Heimatbesuch ist. Mit im Gepäck ist natürlich ein detaillierter Fitnessplan der Deutschen, den das Duo im Fitnessstudio „Karawanken Fit“, das am 1. November in Ferlach eröffnet, gewissenhaft abarbeitet. Ein Auge auf die beiden hat dabei Studioinhaber und Ferlach-Legende Franz Berger. „Wir sind echt extrem dankbar, dass wir bei ihm trainieren können, wenn wir daheim sind.“