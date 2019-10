Facebook

© KLZ/Weichselbraun

Den Ferlach/Feldkirchen-Damen gelang am Samstag in der vierten Runde der WHA (Women Handball Liga) beinahe gegen Tabellenführer Perchtoldsdorf die große Sensation nach einer sensationellen Aufholjagd. Bereits mit 19:26 zurückliegend kämpften sich die Kärntner Aufsteigerinnen zurück in Spiel, führten sogar bis eineinhalb Minuten vor Schluss mit 30:29, doch aufgrund zweier Sieben-Meter-Treffer der Gegnerinnen hieß es am Ende 30:31.