Goalie Gorazd Skof mit der geballten Faust © GEPA pictures

"Er ist eine absolute Tormann-Legende, ein Topprofi und hat zudem einen Schmäh. Was soll ich sagen? Der Typ hatte 20 Paraden, der Wahnsinn. Gorazd hat uns zum Heimsieg verholfen, aber Kompliment an das gesamte Team. Jeder hat sich hineingeschmissen, wie es der Coach vorgab“, kam Ferlach-Kapitän Dean Pomorisac aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Auch die rund 670 Fans in der Ferlacher Ballspielhalle waren regelrecht aus dem Häuschen.